В Хабаровске суд обязал ТОГУ отремонтировать шесть корпусов

Основанием для проверки стали публикации в СМИ, где сообщалось о плохих условиях обучения в вузе. Прокуратура Краснофлотского района провела проверку и подтвердила эти сведения. В ходе осмотра выяснилось, что шесть корпусов университета находятся в неудовлетворительном состоянии — речь идёт о зданиях по улицам Карла Маркса, Дикопольцева и переулку Студенческому. Хотя в последние годы там проводились отдельные ремонтные работы, этого оказалось недостаточно. Уже осенью 2024 года здания признали непригодными для учёбы, и студентов пришлось перевести в другие помещения.