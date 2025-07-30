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В Хабаровске суд обязал ТОГУ отремонтировать шесть корпусов

В Хабаровске по решению суда Тихоокеанский государственный университет обязан провести техническое обследование нескольких своих учебных зданий.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: AP 2024

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры края.

Основанием для проверки стали публикации в СМИ, где сообщалось о плохих условиях обучения в вузе. Прокуратура Краснофлотского района провела проверку и подтвердила эти сведения. В ходе осмотра выяснилось, что шесть корпусов университета находятся в неудовлетворительном состоянии — речь идёт о зданиях по улицам Карла Маркса, Дикопольцева и переулку Студенческому. Хотя в последние годы там проводились отдельные ремонтные работы, этого оказалось недостаточно. Уже осенью 2024 года здания признали непригодными для учёбы, и студентов пришлось перевести в другие помещения.

Прокуратура направила в адрес руководства университета представление с требованием устранить нарушения. Поскольку ситуация не изменилась, надзорное ведомство обратилось в суд, который признал требования обоснованными.

«Университет обязан провести техническое обследование корпусов с участием специализированной организации и в соответствии с нормативами», — отметили в прокуратуре.

В ближайшее время в вузе должны начать работы, чтобы выяснить, возможно ли безопасное использование зданий для образовательных целей. Исполнение решения суда находится под контролем.