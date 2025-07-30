Тысячи человек эвакуировали на Курильских островах после землетрясения

Ранее на Камчатке произошло самое мощное за последние 73 года землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен к юго-западу от города, разлом распространился на 200 км вдоль глубоководного желоба. Кроме того, на Курильских островах обрушилось цунами. Жители продолжают находиться на возвышенности, пока сохраняется риск новых ударных волн.