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Тысячи человек эвакуировали на Курильских островах после землетрясения

После землетрясения, произошедшего на Камчатке, на Курильских островах были эвакуированы в безопасные районы 2,7 тысячи жителей. Об этом сообщают оперативные службы.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

На Камчатке после землетрясения были эвакуированы 2,7 тысяч жителей.

После землетрясения, произошедшего на Камчатке, на Курильских островах были эвакуированы в безопасные районы 2,7 тысячи жителей. Об этом сообщают оперативные службы.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕМощнейшее за 73 года землетрясение началось на Камчатке и Сахалине, идет эвакуация: онлайн-трансляция.

«В связи с угрозой цунами в безопасные районы на Курильских островах эвакуировано порядка 2,7 тыс. человек, включая почти 600 детей», — сказано в сообщении. Новость опубликована агентством ТАСС.

Ранее на Камчатке произошло самое мощное за последние 73 года землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен к юго-западу от города, разлом распространился на 200 км вдоль глубоководного желоба. Кроме того, на Курильских островах обрушилось цунами. Жители продолжают находиться на возвышенности, пока сохраняется риск новых ударных волн.