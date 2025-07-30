Тысячи человек эвакуировали на Курильских островах после землетрясения

На Камчатке после землетрясения были эвакуированы 2,7 тысяч жителей.
После землетрясения, произошедшего на Камчатке, на Курильских островах были эвакуированы в безопасные районы 2,7 тысячи жителей. Об этом сообщают оперативные службы.
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«В связи с угрозой цунами в безопасные районы на Курильских островах эвакуировано порядка 2,7 тыс. человек, включая почти 600 детей», — сказано в сообщении. Новость опубликована агентством ТАСС.
Ранее на Камчатке произошло самое мощное за последние 73 года землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен к юго-западу от города, разлом распространился на 200 км вдоль глубоководного желоба. Кроме того, на Курильских островах обрушилось цунами. Жители продолжают находиться на возвышенности, пока сохраняется риск новых ударных волн.