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Земля дрожала, а руки — нет: врачи спасали онкобольного пациента во время землетрясения. Видео

Во время землетрясения на Камчатке медики не прекратили проводить операцию пациенту с онкологическим заболеванием. Соответствующее видео опубликовал министр здравоохранения Камчатского края Олег Мельников.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

Пациент чувствует себя хорошо (архивное фото).

Во время землетрясения на Камчатке медики не прекратили проводить операцию пациенту с онкологическим заболеванием. Соответствующее видео опубликовал министр здравоохранения Камчатского края Олег Мельников.

«Несмотря на опасность, врачи сохранили спокойствие и до конца оставались рядом с пациентом», — написал министр в своем telegram-канале. На текущий момент пациент чувствует себя хорошо. Мельников поблагодарил врачей онкодиспансера за профессионализм и стойкость.

Ранее в одном из детских садов Камчатки в результате землетрясения была повреждена стена. В момент происшествия в здании шли ремонтные работы, детей внутри не было, а рабочие успели эвакуироваться, передает «Ридус».