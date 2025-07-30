Земля дрожала, а руки — нет: врачи спасали онкобольного пациента во время землетрясения. Видео

«Несмотря на опасность, врачи сохранили спокойствие и до конца оставались рядом с пациентом», — написал министр в своем telegram-канале. На текущий момент пациент чувствует себя хорошо. Мельников поблагодарил врачей онкодиспансера за профессионализм и стойкость.