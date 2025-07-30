Летом и так тяжело от жары, а без света — и подавно: Кто из жителей Кишинева останется без электричества на целый день — публикуем адреса

В двух секторах столицы сегодня запланированы отключения электричества. Об этом сообщает поставщик услуги.
Центр:
Армянская, 104, Кагул, 5/1, Кожокарилор, 22, Грэдинилор, 65−67, 67/2, Г. Уреке, 37, 42−44, И. Ботезэторул, 6−10, 10/1, 13, 14A, 16−18, 21−23, 27, пер. И. Ботезэторул, 4−6 — с 09:00 до 16:15.
Авицена, 1−9, 9A, К. Вырнав, 1−3, 3A, 13, пер. К. Вырнав, 3, И. Сорочану, 45−49, 59−67, пер. И. Сорочану, 2−10, 3−5, 9,41−43, 47, 51, 57, 65, 66−70, 69, Малая Малина, 1−7, 12, 20, 50/1, 50/2, 50/3, 5−58, 58A, пер. Малая Малина, 1−5, 9, 14, 18, Н. Тестимицану, 18/3, 18/7, Романтикэ, 1−9, 2−10 — с 08:50 до 16:15.
Рышкановка:
Н. Димо, 29/1 — с 09:20 до 12:00 и с 13:00 до 16:00.
Флорэрий, 4 — с 09:20 до 16:00.
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