Умер аргентинский режиссер Ариэль Баркилон

Аргентинский драматург и режиссер Ариэль Баркилон скончался в возрасте 66 лет. Об этом сообщила в соцсетях пресс-служба профессионального театрального союза Аргентины.
Пьесы режиссера активно ставили в театрах Испании, Италии и Латинской Америки. Подробности и причины смерти Баркилона не разглашаются.
Ариэль Баркилон родился в 1957 году. Наиболее известными его работами являются спектакли «Супергерои уже не те, что раньше», «Голодные птицы», «Она танцует в одиночестве» и «Я открыл глаза и увидел тебя».
Режиссер работал как на взрослую аудиторию, так и делал постановки для детей. Он также основал издательство, публикующее книги о театре, а также преподавал драму и литературу в университетах.