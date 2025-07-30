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Умер аргентинский режиссер Ариэль Баркилон

Аргентинский драматург и режиссер Ариэль Баркилон скончался в возрасте 66 лет. Об этом сообщила в соцсетях пресс-служба профессионального театрального союза Аргентины.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

Аргентинский драматург и режиссер Ариэль Баркилон скончался в возрасте 66 лет. Об этом сообщила в соцсетях пресс-служба профессионального театрального союза Аргентины.

Пьесы режиссера активно ставили в театрах Испании, Италии и Латинской Америки. Подробности и причины смерти Баркилона не разглашаются.

Ариэль Баркилон родился в 1957 году. Наиболее известными его работами являются спектакли «Супергерои уже не те, что раньше», «Голодные птицы», «Она танцует в одиночестве» и «Я открыл глаза и увидел тебя».

Режиссер работал как на взрослую аудиторию, так и делал постановки для детей. Он также основал издательство, публикующее книги о театре, а также преподавал драму и литературу в университетах.