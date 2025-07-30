Омичи выбирают отдых в России, но интерес к заграничным поездкам растет

В 2024 году через омские туристические агентства на отдых в России отправились более 127 тысяч человек, тогда как за границу выехали чуть больше 51 тысячи омичей. При этом любовь омичей к заграничным поездкам за последние несколько лет заметно возросла: если в 2022 году за рубежом побывали около 30 тысяч жителей региона, то спустя год их количество превысило 41 тысячу.