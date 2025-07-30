Омичи выбирают отдых в России, но интерес к заграничным поездкам растет

Согласно данным Омскстата, жители Омской области все чаще отдают предпочтение отдыху внутри страны. Однако статистика показывает, что интерес к зарубежным путешествиям также постепенно увеличивается.
В 2024 году через омские туристические агентства на отдых в России отправились более 127 тысяч человек, тогда как за границу выехали чуть больше 51 тысячи омичей. При этом любовь омичей к заграничным поездкам за последние несколько лет заметно возросла: если в 2022 году за рубежом побывали около 30 тысяч жителей региона, то спустя год их количество превысило 41 тысячу.
Тем не менее, количество омичей, покупающих туры по России через турфирмы, снижается. В 2022 году таких путешественников было 166 тысяч, а в 2023-м — уже 141 тысяча. Однако это не означает снижение реального интереса к внутреннему туризму. Многие жители региона предпочитают организовывать отпуск самостоятельно, пользуясь онлайн-ресурсами туристических локаций и избегая услуг посредников. Переплачивать за услуги турфирм омичи считают нецелесообразным, особенно учитывая доступность информации в интернете.
Важно отметить, что за последнее десятилетие количество турфирм в Омске сократилось почти на три десятка: если в 2014 году их насчитывалось 226, то сейчас работает всего 195 агентств. По мнению экспертов, это говорит о стабилизации рынка туристических услуг.
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