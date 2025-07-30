Выплаты, ограничения и лимиты: что поменяется с 1 августа в Беларуси

Основная часть изменений в последний месяц лета затронет социальную сферу. Это касается в первую очередь бюджета прожиточного минимума, размер которого влияет на целый перечень выплат.
Вступит в силу и закон, который затрагивает вопросы социального страхования, пенсионного обеспечения и направлен на борьбу с зарплатой в конвертах. Подробнее читайте в обзоре Sputnik.
Бюджет на жизнь
Каждый квартал в стране принято пересматривать бюджет прожиточного минимума. С 1 августа в Беларуси и до 31 октября будет действовать новый БПМ. Согласно постановлению Минтруда, его размер составит 487,72 рубля.
Этот показатель влияет на целый список выплат и надбавок. В прошлый раз его повышали 1 мая. Тогда его установили в пределах 462,58 рубля.
Пособия на детей
В августе будут увеличены пособия на детей до трех лет. Рассчитывается размер пособий с учетом среднемесячной зарплаты в Беларуси за второй квартал.
В итоге пособия вырастут в среднем на 8,2% и будут распределены следующим образом:
- на первого ребенка — 931,91 рубля,
- на второго и последующих детей — 1065,04 рубля,
- на ребенка-инвалида — 1198,17 рубля.
Также с 1 августа увеличатся пособия по беременности, родам и по уходу за ребенком. К примеру, размер единовременной госпомощи на рождение 1-го ребенка составит 10 БПМ, или 4 877,20 рубля, на последующих детей — 14 БПМ, или 6 828,08 рубля. Данный показатель пересчитывается четырежды в год — 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября.
Пенсии и страховки
В августе начнет действовать основная часть положений «Об изменении законов по вопросам государственного социального страхования и пенсионного обеспечения».
Теперь для предпринимателей будет действовать дифференцированный порядок уплаты взносов в ФСЗН, который начнут рассчитывать от размера доходов.
Серьезно ужесточатся меры ответственности для тех, кто выплачивает зарплаты в конвертах, а также для тех, кто согласился на такую форму оплаты.
Доплаты по возрасту к пенсиям
Кроме того, с 1 августа будут увеличены доплаты к пенсиям по возрасту.
Как отметили в Минтруда и соцзащиты, «возрастные» доплаты к пенсиям в Беларуси получают почти 540 тысяч человек от 75 лет и старше. В общей сложности выплаты вырастут на 5,4%.
Согласно оценке ведомства, на выплату добавок по возрасту в 2025 году будет выделено 870 миллионов рублей.
Авторынок и правила
Белорусские власти приняли постановление, по которому без оформления одобрения типа транспортного средства в республику можно будет ввезти только малые партии машин (не более 150) одного типа на протяжении года.
Данные правила будут действовать и для электромобилей, но позднее — с 1 января будущего года.
Лимит от банка
Крупнейший отечественный банк решил ввести ограничения на снятие налички с помощью цифровых реквизитов карт (токенов), которые генерируются в мобильных платежных сервисах.
В Беларусбанке уточнили, что лимит на один день для карт составит 600 рублей, если это карточка «Бархат», на все остальные карты установлен лимит в 1000 рублей.
В финансовом учреждении утверждают, что данная мера призвана защитить их клиентов от мошенников.
Сигареты подешевеют
В этот раз некоторые виды изделий табачной фабрики в Гродно подешевеют. «NZ Charm Рэд» и «NZ Charm Браун» потеряют в стоимости 5 копеек. Новая цена за пачку составит 4,95 рубля.
При этом продукция столичной табачной фабрики напротив прибавит в цене. «Корона элит» — 15 копеек, а «Корона Super Slims» — 35 копеек. Стоимость одной пачки выровняется на отметке в 4 рубля.
Отключение воды
По традиции продолжат отключать горячую воду. С графиком и адресами по столице можно ознакомиться здесь.