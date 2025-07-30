Выплаты, ограничения и лимиты: что поменяется с 1 августа в Беларуси

Также с 1 августа увеличатся пособия по беременности, родам и по уходу за ребенком. К примеру, размер единовременной госпомощи на рождение 1-го ребенка составит 10 БПМ, или 4 877,20 рубля, на последующих детей — 14 БПМ, или 6 828,08 рубля. Данный показатель пересчитывается четырежды в год — 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября.