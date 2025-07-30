The Telegraph: Косатки топят своих сородичей, чтобы научиться охоте

Косатки начали топить малые суда у европейских берегов в надежде отомстить за раненую браконьерами самку. Эти млекопитающие имеют высокий интеллект и тяжело переживают разлуку со своей семьей. Несмотря на то что их называют китами-убийцами, в мире не было зафиксировано ни одного смертельного случая нападения косатки на человека в природе. Однако в неволе произошли четыре таких нападения, три из которых совершил самец косатки Тиликум. Подробнее о жизни косатки-убийцы и возможных мотивах — в материале «Вечерней Москвы».