The Telegraph: Косатки топят своих сородичей, чтобы научиться охоте

Косатки, чтобы научиться охоте на крупную добычу, топят своих сородичей. Об этом сообщили в британском издании Telegraph.
По словам экспертов, таким образом морские хищники проводят подготовку перед нападением на очень большую и опасную добычу — голубого кита.
Однако океанологи предупредили, что такое поведение китов не стоит недооценивать, уточнили в газете.
Отдыхающие на турецких курортах туристы все чаще сталкиваются с нападениями акул. Местные жители фиксируют тревожные случаи появления хищников около популярных пляжных зон.
Косатки начали топить малые суда у европейских берегов в надежде отомстить за раненую браконьерами самку. Эти млекопитающие имеют высокий интеллект и тяжело переживают разлуку со своей семьей. Несмотря на то что их называют китами-убийцами, в мире не было зафиксировано ни одного смертельного случая нападения косатки на человека в природе. Однако в неволе произошли четыре таких нападения, три из которых совершил самец косатки Тиликум. Подробнее о жизни косатки-убийцы и возможных мотивах — в материале «Вечерней Москвы».