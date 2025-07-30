Самарские «Крылья» и тольяттинский «Акрон» победили в матчах Кубка России

Команды из 63-го региона взяли вверх над своими соперниками вечером 29 июля (6+).
Тольяттинский «Акрон» принимал в Самаре калининградскую «Балтику». Три очка взяли в добавленное ко второму тайму время. Хотя вышли вперед еще на 7-й минуте. Жилсон Беншимол реализовал 11-метровый.
Однако на 14-й минуте команда Андрея Талалаева сравняла счет. Ворота хозяев поразил Тентон Йенне. Победу же «красно-черным» принес все тот же Беншимол — точно пробил после подачи углового — 2:1.
А «зелено-бело-синие» удачно съездили к «Краснодару». На 10-й минуте Джимми Марин вывел волжан вперед. Но «быки» ответили мячом Данилы Козлова на 12-й. Правда, на 28-й Амар Рахманович вернул преимущество «КС», которое они сохранили до конца встречи — 2:1.
Сейчас клубы из Самарской области возглавляют свои группы D и B соответственно. Ближайшие матчи пройдут 3-го и 2 августа. Подопечные Заура Тедеева примут «Спартак», а команда Магомеда Адиева сразится с «Ростовом» на его поле (6+). Это игры третьего тура РПЛ.
На днях футболисты тольяттинской «Академии Коноплева» стали первыми на турнире в Китае.
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