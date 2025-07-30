Политика Мерца на Ближнем Востоке спровоцировала волну жалоб: в чем обвиняют канцлера ФРГ

Тем временем на заседании ООН по вопросу конфликта в Газе заявили, что в Секторе Газа уже давно гуманитарная катастрофа. Пропитания для жителей хватит всего на несколько недель. Хотя сейчас помощь нуждающимся предоставляется в полном объеме.