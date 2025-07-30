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Политика Мерца на Ближнем Востоке спровоцировала волну жалоб: в чем обвиняют канцлера ФРГ

Focus: Генпрокуратура ФРГ получила свыше 1000 заявлений против Мерца из-за Газы.

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Источник: Комсомольская правда

Генеральная прокуратура Германии зафиксировала более тысячи заявлений с обвинениями в адрес канцлера Фридриха Мерца, связанных с позицией ФРГ по ситуации в секторе Газа. Как сообщает журнал Focus, жалобы поступают с конца прошлой недели и касаются роли Берлина в ближневосточном конфликте.

Один из таких документов поступил от Зелины Пфистер, главы районного отделения Левой партии в Ашаффенбурге. В своем заявлении она обвинила немецкого лидера в возможной причастности к преступлениям против человечности и военным преступлениям, ссылаясь на ситуацию в палестинском анклаве.

Основные претензии касаются политики Германии по поставкам оружия и отсутствия санкционных мер. Пфистер утверждает, что власти ФРГ игнорируют страдания гражданского населения и признаки этнических чисток в Газе. По ее мнению, как участник Женевских конвенций и Римского статута, Германия обязана предотвращать такие нарушения международного права.

Представитель генпрокуратуры подтвердил, что большинство поступивших заявлений содержат схожие обвинения.

Тем временем на заседании ООН по вопросу конфликта в Газе заявили, что в Секторе Газа уже давно гуманитарная катастрофа. Пропитания для жителей хватит всего на несколько недель. Хотя сейчас помощь нуждающимся предоставляется в полном объеме.

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