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Глава МАРТ сказал, почему цены на белорусские овощи порой выше, чем на импортные

Глава МАРТ объяснил, почему порой стоимость белорусских овощей выше импортных.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

Глава Министерства антимонопольного регулирования и торговли Артур Карпович в интервью Myfin.by сказал, почему цены на белорусские овощи порой выше, чем на импортные.

— Наши ежедневные мониторинги цен плодоовощной продукции показывают, что это, скорее, исключение, а не стандартная ситуация, — заявил глава МАРТ.

Он пояснил: на себестоимость овощей влияют погодные условия. Карпович добавил, что в том случае, если растениям не хватает света, их «досвечивают». Подобное влечет за собой дополнительные издержки, которые не несут производители овощей из тех стран, где более теплый климат.

Вместе с тем глава МАРТ заметил, что и в теплых странах не обходится без проблем. К примеру, в 2024 году по причине погодных условий в Азербайджане в сезон стоимость томатов увеличилась в три раза.

— Также пресловутый «эффект масштаба» влияет на себестоимость и, следовательно, на цену предложения. Но мы работаем над этим вопросом, — подчеркнул Артур Карпович.

По его словам, была разработана стратегия развития тепличного овощеводства Беларуси на 2023−2027 годы. Глава ведомства отметили, что по мере ее реализации планируется увеличение объемов производства и снижение стоимости белорусской продукции (огурцов, помидоров).

— Уверен, что принимаемые Минсельхозпродом меры дадут уже положительные результаты в ближайшем будущем, — заметил глава МАРТ.

Ранее МАРТ сказал, что будет с картофелем в Беларуси в 2025 году.

Кстати, МАРТ заявил про изменения в работе рынков в Беларуси.

Кроме того, мы узнали, что изменится в Беларуси с 1 августа 2025: вырастут БПМ, пенсии, пособия на детей, меняются лимиты снятия наличных, будут изменения в ЕРИП, сильно увеличится пособие на погребение.