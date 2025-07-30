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Моряк из России Галактионов с подбитого хуситами судна связался с родными

В понедельник хуситы опубликовали кадры, на которых, как утверждается, запечатлен российский моряк Алексей Галактионов.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Аргументы и факты

Глава Азово-Донской территориальной организации Российского профсоюза моряков Леонид Глушак заявил, что моряк из РФ Алексей Галактионов, которого после затопления сухогруза Eternity C спасли хуситы (движение «Ансар Алла»), смог связаться со своей семьей.

«Мы поднимали информацию: Галактионов действительно был на этом судне. Он сам из Ростова. После инцидента с сухогрузом он уже выходил на связь со своей мамой», — цитирует Галактионова РИА Новости.

Напомним, в июле в акватории Красного моря произошли нападения на греческие сухогрузы Magic Seas и Eternity. Ответственность за эти атаки взяло на себя военно-политическое шиитское движение «Ансар Алла», правящее на севере Йемена.

В понедельник хуситы опубликовали кадры, на которых, как утверждается, запечатлен российский моряк Алексей Галактионов вместе с другими спасенными членами экипажа. Помимо моряков, на борту находились трое охранников.

Как уточнили хуситы, им удалось спасти 11 членов экипажа, включая двух раненых. Всего на борту Eternity находились 25 человек.