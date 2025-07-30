Бастрыкину доложат об аварийном доме в Дегтярске, где люди живут годами

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Речь идет о доме на улице Ревдинской. Жители в социальных сетях опубликовали обращение к Александру Бастрыкину. По их словам, в 2017 году дом был признан аварийным. Но с тем пор их не расселили.
Дом разрушается, представляет опасность для жизни и здоровья людей.
Следственными органами расследуется уголовное дело по ст. 293 УК РФ (Халатность).
Александр Бастрыкин поручил доложить руководителю Следственного управления СКР по Свердловской области Богдану Францишко о ходе расследования уголовного дела.
«МК-Урал» писал, что и ранее жители Дегтярска жаловались на то, что живут в аварийных домах.
В середине июля они сообщали, что живут в многоквартирном доме 1935 года постройки, расположенном на улице Старый Соцгород. Дом был признан аварийным в 2017 году, находится в непригодном состоянии из-за разрушения фундамента, трещин в стенах, износа инженерных сетей. Также в доме прогнили деревянные перекрытия полов.