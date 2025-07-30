Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бастрыкину доложат об аварийном доме в Дегтярске, где люди живут годами

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту нарушения жилищных прав жителей Дегтярска.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Речь идет о доме на улице Ревдинской. Жители в социальных сетях опубликовали обращение к Александру Бастрыкину. По их словам, в 2017 году дом был признан аварийным. Но с тем пор их не расселили.

Дом разрушается, представляет опасность для жизни и здоровья людей.

Следственными органами расследуется уголовное дело по ст. 293 УК РФ (Халатность).

Александр Бастрыкин поручил доложить руководителю Следственного управления СКР по Свердловской области Богдану Францишко о ходе расследования уголовного дела.

«МК-Урал» писал, что и ранее жители Дегтярска жаловались на то, что живут в аварийных домах.

В середине июля они сообщали, что живут в многоквартирном доме 1935 года постройки, расположенном на улице Старый Соцгород. Дом был признан аварийным в 2017 году, находится в непригодном состоянии из-за разрушения фундамента, трещин в стенах, износа инженерных сетей. Также в доме прогнили деревянные перекрытия полов.