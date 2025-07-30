В Хабаровске сократят количество нерегулируемых перекрёстков

Количество нерегулируемых перекрёстков сокращает администрация Хабаровска с целью повышения безопасности пешеходов. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», новый светофор заработал накануне на пересечении улиц Ленина и Комсомольской — ранее здесь была просто нанесена зебра. Данное решение никак не должно сказаться на образовании пробок.
— В этом районе находятся школа и храм. Поэтому для нас безопасность хабаровчан — прежде всего. В администрацию города постоянно обращались жители с просьбой оборудовать данный перекресток регулируемым светофором. Сейчас он установлен, — рассказал главный инженер городского Научно-производственного центра организации дорожного движения Дмитрий Нечаев.
По информации пресс-службы администрации Хабаровска, в ближайшие дни в городе начнётся монтаж опор под новые светофоры — регулироваться с помощью них будет перекрёсток улиц Муравьёва-Амурского и Истомина. Решение об установке принято в связи с плотным трафиком на главной улице краевой столицы и связанными с этим сложностями выезда с Истомина.