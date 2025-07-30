В Хабаровске сократят количество нерегулируемых перекрёстков

По информации пресс-службы администрации Хабаровска, в ближайшие дни в городе начнётся монтаж опор под новые светофоры — регулироваться с помощью них будет перекрёсток улиц Муравьёва-Амурского и Истомина. Решение об установке принято в связи с плотным трафиком на главной улице краевой столицы и связанными с этим сложностями выезда с Истомина.