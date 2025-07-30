В Новосибирске озвучены результаты ЕГЭ и ОГЭ в 2025 году

В текущем году государственную итоговую аттестацию в форматах ОГЭ и ЕГЭ прошли 31 500 человек. Среди участников экзаменов есть как получившие максимальные баллы, так и не преодолевшие минимальный порог.
В эксклюзивном интервью порталу Сиб.фм руководитель департамента образования Новосибирска, Рамиль Ахметгареев, сообщил:
«В этом году около 31,5 тысяч школьников приняли участие в итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ. Отмечается значительное увеличение числа девятиклассников, сдававших экзамены — их количество достигло 21 485. Выпускниками 11 классов стали 10 011 человек. Таким образом, общее число детей, прошедших итоговую аттестацию, составило 18 874 человека, из которых 937 получили аттестаты с отличием».
По словам главы ведомства, примерно 2 000 выпускников не смогли успешно сдать экзамены, однако этот показатель заметно улучшился по сравнению с предыдущими годами.
«Это объясняется тем, что девятиклассники стали более ответственно относиться к изучению ключевых предметов. В прошлом году число не сдавших экзамены превышало 3 000. В этом году в девятых классах наблюдается увеличение числа учащихся. Например, в прошлом году выпускные экзамены сдавали 17 тысяч школьников», — отметил Рамиль Ахметгареев в беседе с Сиб.фм.
Представитель власти добавил, что в сентябре будут организованы пересдачи для тех, кто не прошел государственную итоговую аттестацию в основной период.