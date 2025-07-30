В Новосибирске озвучены результаты ЕГЭ и ОГЭ в 2025 году

«Это объясняется тем, что девятиклассники стали более ответственно относиться к изучению ключевых предметов. В прошлом году число не сдавших экзамены превышало 3 000. В этом году в девятых классах наблюдается увеличение числа учащихся. Например, в прошлом году выпускные экзамены сдавали 17 тысяч школьников», — отметил Рамиль Ахметгареев в беседе с Сиб.фм.