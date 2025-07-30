Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что позволит приехавшим в США украинцам остаться. Об это американский лидер заявил журналистам в Белом доме.
«Да. Полагаю, мы это сделаем», — сказал он, отвечая на вопрос, смогут ли украинцы оставаться в Соединенных Штатах до завершения кризиса на Украине.
Трамп добавил, что в Соединенные Штаты Америки приезжает много людей с Украины, и американские власти работают с ними.
Ранее глава пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс заявила, что Дональд Трамп никогда не принимает скоропалительных решений, и его заявление о сокращение сроков ультиматума России — очень продуманное. Глава Белого дома пойдет на ущерб интересам свой страны ради прекращения конфликта на Украине.