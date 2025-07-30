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Федорищев выступил против высокого госфинансирования профессиональных клубов

Губернатор Самарской области раскритиковал обильное вливание бюджетных средств в «команды высших достижений» и провел аналогию с хоккеем.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

Губернатор Самарской области раскритиковал обильное вливание бюджетных средств в «команды высших достижений» и провел аналогию с хоккеем.

Самарскую область представлена в Премьер-лиге сразу двумя клубами: «Крыльями Советов» и частным тольяттинским «Акроном». Оба коллектива после двух туров РПЛ занимают пятое и второе места с четырьмя очками соответственно.

А вчера обыграли «Краснодар» и «Балтику» (6+) и возглавили свои группы в Кубке России по футболу.

В хоккее три клуба. В КХЛ — тольяттинская «Лада», в ВХЛ — самарский ЦСК ВВС, в МХЛ выступает «Ладья». У них сезон еще не начался. В минувшем первые две заняли десятую (на Востоке) и 28-ю строчки.

Последние стали в плей-ин, уступили «Авто» и не смогли выйти из Серебряного дивизиона в Золотой (на Востоке).

«В моем представлении необходимо запретить командам высших достижений иметь государственное финансирование свыше 50% бюджета. Как в хоккее», — приводит слова губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева «СЭ».

Ранее писали, что для болельщиков «зелено-бело-синих» организуют бесплатный выезд на игру с «Ростовом» (6+).

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