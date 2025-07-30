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Китай заявил об угрозе цунами для прибрежных восточных регионов и Тайваня

Министерство природных ресурсов КНР сообщило о потенциальной угрозе цунами в восточных регионах материкового Китая и на острове Тайвань.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Аргументы и факты

Министерство природных ресурсов КНР сообщило о потенциальной угрозе цунами в восточных регионах материкового Китая и на острове Тайвань. Причиной может стать мощное землетрясение у берегов Камчатки.

Центральное телевидение Китая, ссылаясь на Центр предупреждения о цунами, сообщает, что землетрясение вызвало цунами, которое может привести к стихийным бедствиям на побережье Шанхая, юге городского округа Чжоушань (провинция Чжэцзян), востоке Тайбэя, западе и востоке уезда Пиндун, юго-востоке и северо-востоке уезда Тайдун, а также в уездах Хуалянь и Илань.

В Китае существует четырёхступенчатая система предупреждений о неблагоприятных погодных условиях, где наивысший уровень опасности обозначается красным цветом. Затем идут оранжевый, жёлтый и синий уровни.

Напомним, землетрясение в Камчатском крае стало сильнейшим с 1952 года. По данным специалистов, магнитуда подземных толчков в Камчатском крае находится на уровне 8,5−8,7.

Ранее правительство Японии призвало эвакуироваться жителей в районах, где ожидается стихия. Власти задействовали истребители для мониторинга за цунами.