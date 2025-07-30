Китай заявил об угрозе цунами для прибрежных восточных регионов и Тайваня

Центральное телевидение Китая, ссылаясь на Центр предупреждения о цунами, сообщает, что землетрясение вызвало цунами, которое может привести к стихийным бедствиям на побережье Шанхая, юге городского округа Чжоушань (провинция Чжэцзян), востоке Тайбэя, западе и востоке уезда Пиндун, юго-востоке и северо-востоке уезда Тайдун, а также в уездах Хуалянь и Илань.