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После атаки БПЛА в Сальск приехал Юрий Слюсарь

При атаке беспилотников в Сальске пострадал жилой сектор.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь срочно прибыл в Сальск после атаки беспилотников, унесшей жизни трех человек. И провел экстренное совещание с представителями оперативных служб, чтобы скоординировать работы по ликвидации последствий ЧП. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Повреждения получила железнодорожная станция, из-за чего было временно ограничено движение поездов. К полудню движение удалось восстановить по временной схеме, а полный ремонт путей планируют завершить к утру 30 июля. Пассажиры задержанных поездов обеспечены водой и питанием.

В микрорайоне Новосальск к вечеру 29 июля без электроснабжения остались 2840 человек, хотя социальные объекты уже подключены к сети. Особенно сильно пострадал жилой сектор: в 54 квартирах выбиты окна, повреждены десять многоквартирных и 11 частных домов, а также несколько нежилых зданий и два автомобиля.

Юрий Слюсарь лично встретился с пострадавшими жителями и поставил четкие задачи перед местными властями. Теперь муниципальные комиссии должны в течение трех дней завершить обследование всех повреждений, а выплаты компенсаций за утраченное имущество необходимо произвести в двухнедельный срок.

— Скоро могут пойти дожди и нам надо максимально быстро устранить повреждения. В приоритетном порядке начинаем восстановление с наиболее пострадавших домов и квартир, — добавил он.

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