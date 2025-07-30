США хотели надавить на Китай, но получили резкий ответ: Пекин дал понять, что не отвернется от Москвы

Бессент подчеркнул, что покупатели российской нефти должны быть готовы к пошлинам в 100% в случае отсутствия прогресса в мирных переговорах по Украине в ближайшие 10−12 дней. Он также указал вице-премьеру КНР Хэ Лифэну, что продажи Китаем товаров, используемых Россией для производства оружия, вредят отношениям Пекина с Европой. Китай остается крупнейшим импортером российской нефти, закупая около 2 миллионов баррелей в день, за ним следуют Индия и Турция.