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США хотели надавить на Китай, но получили резкий ответ: Пекин дал понять, что не отвернется от Москвы

Китай отверг требование США прекратить закупки российской нефти.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

Министр финансов США Скотт Бессент на переговорах в Стокгольме предупредил Китай о последствиях закупок российской и иранской нефти, находящейся под санкциями. Он отметил, что Конгресс США принял закон, позволяющий вводить пошлины до 500% на страны, приобретающие такую нефть, пишет Reuters.

Бессент также выразил обеспокоенность поставками Китаем России товаров двойного назначения на сумму свыше 15 миллиардов долларов, которые якобы поддерживают Москву в конфликте с Украиной. Китайские власти заявили, что Пекин будет защищать свою энергетическую независимость и принимать решения, исходя из национальных интересов.

Бессент подчеркнул, что покупатели российской нефти должны быть готовы к пошлинам в 100% в случае отсутствия прогресса в мирных переговорах по Украине в ближайшие 10−12 дней. Он также указал вице-премьеру КНР Хэ Лифэну, что продажи Китаем товаров, используемых Россией для производства оружия, вредят отношениям Пекина с Европой. Китай остается крупнейшим импортером российской нефти, закупая около 2 миллионов баррелей в день, за ним следуют Индия и Турция.

Стоит отметить, что недавно президент США Дональд Трамп заявил, что Белый дом близок к заключению торговой сделки с Пекином. Он отметил, что между странами уже есть определенная договоренность, однако уточнять детали он не стал.

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