«Обезопасить счёт»: мошенники выманили у жителя Дальнереченска 2,5 млн рублей

Житель Дальнереченска стал жертвой телефонных мошенников и лишился 2,5 млн рублей. Инцидент попал в поле зрения Дальнереченской межрайонной прокуратуры, которая взяла расследование на особый контроль, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе надзорного ведомства.
64-летнему мужчине позвонили неизвестные, представившись сотрудниками правоохранительных органов. Лже-силовики убедили его, что с его банковского счёта якобы пытаются перевести деньги террористам. Чтобы обезопасить средства, ему настоятельно порекомендовали срочно перевести деньги на специальный «защищённый счёт».
Несмотря на предупреждения службы безопасности банка, мужчина в течение трёх дней снял со своих счетов 1,8 млн рублей и отправил их на указанные злоумышленниками счета. Затем доверчивому гражданину вновь позвонили и заявили, что для полной безопасности нужно перевести ещё деньги. Мужчина занял у знакомых 700 тысяч рублей и тоже отправил аферистам.
После очередного требования ещё одной суммы мужчина начал подозревать неладное и обратился в правоохранительные органы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ — «Мошенничество в особо крупном размере».
Прокуратура признала решение о возбуждении дела законным и будет контролировать ход расследования, а также принятые меры по возможному возврату потерпевшему похищенных средств.
Напомним, во Владивостоке 83-летняя женщина стала жертвой телефонных мошенников. Пенсионерка перевела злоумышленникам один миллион рублей. Женщине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником банка. Он рассказал, что с её счёта якобы пытаются незаконно снять деньги, и предложил спасти накопления, переведя их на специальный «безопасный счёт».