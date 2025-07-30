«Обезопасить счёт»: мошенники выманили у жителя Дальнереченска 2,5 млн рублей

Несмотря на предупреждения службы безопасности банка, мужчина в течение трёх дней снял со своих счетов 1,8 млн рублей и отправил их на указанные злоумышленниками счета. Затем доверчивому гражданину вновь позвонили и заявили, что для полной безопасности нужно перевести ещё деньги. Мужчина занял у знакомых 700 тысяч рублей и тоже отправил аферистам.