На упаковках для вейпов могут появиться специальные таблички

«Мы предложили Росстандарту изменения в профильный ГОСТ: ввести для упаковок вейпов и жидкостей обязательные, хорошо заметные, предупреждающие об опасностях надписи, как на сигаретах», — рассказал Метелев ТАССу. Он отметил, что также планируется исключить элементы оформления, которые могут быть интересны детям. Внесение соответствующих изменений ожидается в течение ближайших месяцев.