Сломал зуб на школьном крыльце: в Перми учебное заведение выплатило ребенку 100 тысяч компенсации

Инцидент произошел в Перми конце ноября. 10-летний мальчик при входе в образовательное учреждение поскользнулся на наледи лестничного пролета, упал и сломал передний зуб. Сотрудники школы оказали мальчику первую помощь, после чего мама уехала с ним в стоматологию, где ребенку составили план лечения и рассчитали стоимость восстановления зуба.
На момент происшествия мальчик испытал сильную физическую боль, испугался вида крови. Также тревогу у его родителей вызывала невозможность установления протеза, так как такие процедуры выполняются только после завершения формирования челюстной кости, а значит ближайшие 7 лет их сын будет жить без переднего зуба, что может привести к психологической травме. В связи с этим, мать несовершеннолетнего обратилась с иском о взыскании компенсации морального вреда.
Виновным в произошедшем суд признал образовательное учреждение, которое своевременно не устранило наледь на ступенях здания и не обеспечило безопасность детей.
Исполнительный документ о взыскании с школы компенсации морального вреда в размере 100 тысяч рублей поступил на исполнение в отделение судебных приставов по Кировскому району ГУФССП России по Пермскому краю.
Руководство организации-должника было надлежащим образом уведомлено о возбуждении исполнительного производства и предупреждено, что уклонение от исполнения решения суда влечет штрафные санкции. Тем не менее, в срок, установленный для добровольного исполнения, финансовые обязательства исполнены не были, в связи с чем судебный пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора, составившего 10 тысяч рублей, и запретил образовательному учреждению совершать регистрационные действия со своими зданиями и земельными участками. После принятых мер вся сумма компенсации морального вреда была взыскана и перечислена пермячке.