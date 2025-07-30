Сломал зуб на школьном крыльце: в Перми учебное заведение выплатило ребенку 100 тысяч компенсации

Руководство организации-должника было надлежащим образом уведомлено о возбуждении исполнительного производства и предупреждено, что уклонение от исполнения решения суда влечет штрафные санкции. Тем не менее, в срок, установленный для добровольного исполнения, финансовые обязательства исполнены не были, в связи с чем судебный пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора, составившего 10 тысяч рублей, и запретил образовательному учреждению совершать регистрационные действия со своими зданиями и земельными участками. После принятых мер вся сумма компенсации морального вреда была взыскана и перечислена пермячке.