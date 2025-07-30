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Бюджет самарских «Крыльев Советов» составляет 2,3 млрд рублей

Губернатор Вячеслав Федорищев рассказал о финансовом положении клуба на старте сезона.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: МК.RU Самара

Губернатор Вячеслав Федорищев рассказал о финансовом положении клуба на старте сезона.

Волжане после двух матчей чемпионата идут на пятом месте с четырьмя очками. Ранее сыграли вничью с «Акроном» — 1:1 и всухую победили «Пари НН» — 2:0. В Кубке возглавляют группу B. Вчера вечером разобрались с «Краснодаром» на его поле — 2:1 (6+).

При этом у «зелено-бело-синих» есть задолженность перед дочерним предприятием «Ростеха» в лице «РТ-Капитала». Компании должны выплатить около миллиарда рублей. При том, что бюджет команды сейчас составляет 2,3 млрд рублей.

Такую цифру глава Самарской области назвал в разговоре с журналистами «СЭ». В том же интервью добавил:

«Долг оплачиваем отдельно, у клуба два учредителя. Есть региональное правительство и частные лица. Хотели возвращать по 100 млн рублей в месяц с января, но коллеги пошли в суд. Поэтому пока остановили процесс. Если принято решение о суде, это правильно с точки зрения бюджетных денег».

Подчеркнул: самарская команда переведет средства, как только потребует судебные инстанции.

Недавно губернатор заявил, что выступает против высокого государственного финансирования профессиональных клубов.

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