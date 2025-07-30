В Москве в среду сохранится жаркая погода на семь градусов выше климатической нормы

В среду в Москве сохранится жаркая и преимущественно сухая погода. Температура воздуха в дневные часы поднимется до +31 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По его данным, температурные показатели в столице будут на семь градусов выше климатической нормы. К слову, накануне, 29 июля, воздух в Москве прогрелся до +30,2 градуса.
Днем в мегаполисе будет преимущественно без осадков, но в вечерние часы не исключены локальные грозовые дожди. Атмосферное давление будет понижаться до 745 мм ртутного столба.
В последний день июля облаков в Москве будет больше, местами пройдут кратковременные дожди. Однако температура воздуха в дневные часы вновь поднимется до 30 градусов.
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