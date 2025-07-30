В США объявили экстренное предупреждение о цунами после землетрясения в РФ

Жители Западного побережья США, Гавайев и Аляски получили экстренные предупреждения о надвигающемся цунами после землетрясения на российской Камчатке, пишет New York Post.
Уточняется, что подземные толчки в России зафиксированы на глубине в 11 км, афтершоки могут достигать 6,9 балла.
«Это не маленькая угроза, это такая угроза, когда вода может затопить землю», — заявил эксперт по цунами из Национального управления океанических и атмосферных исследований США Чип Маккрири.
По данным издания, жителей некоторых районов призвали перебраться на возвышенности, а в Гонолулу готовятся к эвакуации населения.
Эксперты утверждают, что гигансткие волны могут обрушиться и на Калифорнию, Вашингтон и Орегон.
Напомним, в среду, 30 июля, на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,7. На побережье Авачинского залива объявили угрозу цунами и начали эвакуацию жителей.
Ранее Китай заявил об угрозе цунами для прибрежных восточных регионов и Тайваня.