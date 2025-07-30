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В США объявили экстренное предупреждение о цунами после землетрясения в РФ

Жителям Западного побережья США рекомендовали перебраться на возвышенности.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

Жители Западного побережья США, Гавайев и Аляски получили экстренные предупреждения о надвигающемся цунами после землетрясения на российской Камчатке, пишет New York Post.

Уточняется, что подземные толчки в России зафиксированы на глубине в 11 км, афтершоки могут достигать 6,9 балла.

«Это не маленькая угроза, это такая угроза, когда вода может затопить землю», — заявил эксперт по цунами из Национального управления океанических и атмосферных исследований США Чип Маккрири.

По данным издания, жителей некоторых районов призвали перебраться на возвышенности, а в Гонолулу готовятся к эвакуации населения.

Эксперты утверждают, что гигансткие волны могут обрушиться и на Калифорнию, Вашингтон и Орегон.

Напомним, в среду, 30 июля, на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,7. На побережье Авачинского залива объявили угрозу цунами и начали эвакуацию жителей.

Ранее Китай заявил об угрозе цунами для прибрежных восточных регионов и Тайваня.