МВД создает чат-бот, куда белорусы смогут написать, прислать фото и видео. Подробности сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.
В ведомстве заметили: по поручению министра внутренних дел Ивана Кубракова в ведомстве создается чат-бот, куда каждый белорус может сообщить информацию, связанную с обеспечением общественной безопасности.
В МВД обратили внимание, что в белорусском обществе сложилась нетерпимость к правонарушителям, в том числе и в сфере дорожного движения.
«Количество обращений граждан в органы внутренних дел свидетельствует о стремлении людей сделать жизнь в стране еще более безопасной. Поэтому они готовы оказывать помощь и содействие милиции», — уточнили в пресс-службе МВД Беларуси.
Согласно данным, идет разработка нового современного и удобного для всех категорий белорусов функционала программы.
«Добровольные помощники смогут конфиденциально направить сообщение в текстовом, фото- и видео формате. Актуальность и востребованность подобной формы обратной связи стражей порядка с населением очевидна», — отметили в пресс-службе.