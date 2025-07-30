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МВД создает чат-бот, куда белорусы смогут написать, прислать фото и видео

МВД Беларуси сказало про создание чат-бота для обратной связи с белорусами.

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Источник: Комсомольская правда

МВД создает чат-бот, куда белорусы смогут написать, прислать фото и видео. Подробности сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

В ведомстве заметили: по поручению министра внутренних дел Ивана Кубракова в ведомстве создается чат-бот, куда каждый белорус может сообщить информацию, связанную с обеспечением общественной безопасности.

В МВД обратили внимание, что в белорусском обществе сложилась нетерпимость к правонарушителям, в том числе и в сфере дорожного движения.

«Количество обращений граждан в органы внутренних дел свидетельствует о стремлении людей сделать жизнь в стране еще более безопасной. Поэтому они готовы оказывать помощь и содействие милиции», — уточнили в пресс-службе МВД Беларуси.

Согласно данным, идет разработка нового современного и удобного для всех категорий белорусов функционала программы.

«Добровольные помощники смогут конфиденциально направить сообщение в текстовом, фото- и видео формате. Актуальность и востребованность подобной формы обратной связи стражей порядка с населением очевидна», — отметили в пресс-службе.