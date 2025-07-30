В Омской области подорожали молоко и молочная продукция

По данным Росстата, в регионе заметно подорожали молоко и молочная продукция. Это связано со снижением производства молока в местных хозяйствах, а также с ростом затрат на логистику и оплату труда.
В июне цены в Омской области выросли на 0,3%, при этом годовая инфляция снизилась до 10,6%. Однако этот показатель все еще превышает общероссийский уровень (9,4%), сообщили в Отделении Омск Банка России. Также выросли цены на свеклу и морковь. Причина — ограниченное предложение овощей из-за задержки нового урожая. Еще одна статья расходов, которая значительно подорожала, — медицинские услуги. Рост цен в этой сфере объясняется увеличением расходов клиник на зарплаты, аренду и расходные материалы.
Напротив, цены на куриное яйцо продолжили снижаться уже третий месяц подряд. По сравнению с июнем прошлого года их стоимость упала на 17%. Это вызвано ростом производства как в регионе, так и по всей стране.
Среди непродовольственных товаров заметнее всего подешевели меховые изделия. Сезонный спад спроса заставил продавцов устраивать распродажи. Также продолжилось снижение цен на электронику: компьютеры, смартфоны и телевизоры стали доступнее благодаря укреплению рубля, снижению спроса и избытку техники на складах.
Кроме того, зарубежный отдых стал более доступным для жителей региона. На это повлияло укрепление рубля и увеличение числа чартерных рейсов из соседних крупных городов.
Представители Банка России отметили, что несмотря на ослабление потребительского спроса, он все еще опережает рост предложения. Для достижения целевого уровня инфляции регулятор планирует сохранить достаточно высокие процентные ставки в экономике. По прогнозам, инфляция вернется к уровню 4% к 2026 году.
Ранее мы писали, что Роспотребнадзор забраковал 117 кг хлеба и сладостей в Омске.