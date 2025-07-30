В Омской области подорожали молоко и молочная продукция

В июне цены в Омской области выросли на 0,3%, при этом годовая инфляция снизилась до 10,6%. Однако этот показатель все еще превышает общероссийский уровень (9,4%), сообщили в Отделении Омск Банка России. Также выросли цены на свеклу и морковь. Причина — ограниченное предложение овощей из-за задержки нового урожая. Еще одна статья расходов, которая значительно подорожала, — медицинские услуги. Рост цен в этой сфере объясняется увеличением расходов клиник на зарплаты, аренду и расходные материалы.