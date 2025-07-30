Хорошо, что такого пекла уже нет: Тысячи жителей Кишинева останутся без воды на целый день — успейте сделать запас

Тысячи столичных жителей останутся в среду без воды в кране. О запланированных на среду, 30 июля, работах сообщает поставщик.
С 09:00 до 15:00 воды не будет по адресам:
Ул. Хынчешть, 153, 153/1, 153/2, 153B, Тимиш, 1, Сихаструлуй, 67,67B, 69, 71, 73, 73/1, М. Лермонтова, 67/1, 67/2, Татарбунар, 17, пер. Молоканилор, 6.
С 09:00 до 17:00 отключения ожидаются по адресам:
Бул. Дачия, 32, 34, 36, 38,40 (в том числе с дробью).
С 09:00 до 16:00 перебои затронут:
Ул. Н. Зелинского, 33/2, Сармизеджетуса, 37/5, Тирас, Данубиус, Мунчешть, 426 (в том числе с дробью).
Поставщик приносит извинения за неудобства и просит потребителей запастись водой на время перебоев.
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