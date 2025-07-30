Юрист Воропаев предупредил водителей о штрафах за неуведомление ГАИ о переезде

Водители, которые при переезде не уведомляют о смене места жительства Госавтоинспекцию (ГАИ), рискуют получить за это штраф. Об этом в среду, 30 июля, рассказал автоюрист Лев Воропаев.
По закону, автомобилисту необходимо в течение 10 дней после переезда сообщить в ГАИ о новом адресе регистрации.
Нарушение требования повлечет за собой административную ответственность по статье 19.22 КоАП РФ со штрафом от 1,5 до двух тысяч рублей.
По словам эксперта, на практике подобные меры используют редко и только в исключительных ситуациях. Например, когда автомобилист пытается доказать свою правоту с помощью камер фотовидеофиксации.
Воропаев добавил, что суды в подобных случаях обычно отказывают в восстановлении срока на обжалование, поскольку водитель сам должен был уведомить ГАИ о смене адреса, передает агентство «Прайм».
Ранее Госдума России приняла закон о расширении возможностей сотрудников ГАИ по аннулированию водительских прав. Теперь их могут лишить в случае, если во время внеочередного медицинского осмотра у водителя выявят противопоказания к вождению.