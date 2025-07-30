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Теннисист Медведев обыграл чеха Сврчину и вышел в 3-й круг турнира в Канаде

Россиянка Екатерина Александрова вылетела с турнира в Монреале.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Аргументы и факты

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Торонто, победив во втором круге чешского спортсмена Далибора Сврчину со счетом 7:5 (7:3), 6:4.

В рамках следующей игры россиянин встретится с представляющим Австралию Алексеем Попыриным.

Состоялся и матч российской спортсменки Екатерины Александровой и китаянки Чжу Линь в ходе второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Монреале. Россиянка потерпела поражение (счет составил 1:6, 6:2, 6:4) и вылетела с соревнований.

Отметим, Медведев и Александрова попали в список из 16 теннисистов, которые будут представлять Россию на турнире US Open в Нью-Йорке (24 августа — 7 сентября).