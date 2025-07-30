Теннисист Медведев обыграл чеха Сврчину и вышел в 3-й круг турнира в Канаде

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Торонто, победив во втором круге чешского спортсмена Далибора Сврчину со счетом 7:5 (7:3), 6:4.
В рамках следующей игры россиянин встретится с представляющим Австралию Алексеем Попыриным.
Состоялся и матч российской спортсменки Екатерины Александровой и китаянки Чжу Линь в ходе второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Монреале. Россиянка потерпела поражение (счет составил 1:6, 6:2, 6:4) и вылетела с соревнований.
Отметим, Медведев и Александрова попали в список из 16 теннисистов, которые будут представлять Россию на турнире US Open в Нью-Йорке (24 августа — 7 сентября).