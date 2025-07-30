Круизы по Дальнему Востоку возвращаются в Приморье

К слову, развитию туризма в регионе уделяется большое значение. Важным туристическим объектам и проектам уделяется внимание губернатора. Так, Олег Кожемяко проинспектировал строительство горнолыжного курорта «Арсеньев», посетил парк Минного городка, который сейчас реконструируют, а также анонсировал возвращение круизного туризма в регион. Власти выводят краевой туризм на новый уровень, и Приморье уже привлекает не только соотечественников из разных уголков России, но и гостей из стран Азиатско-Тихоокеанского региона.