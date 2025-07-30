Круизы по Дальнему Востоку возвращаются в Приморье

Любоваться дальневосточными прибрежными красотами можно будет с борта круизного лайнера, не покидая Россию. Глава Приморского края Олег Кожемяко рассказал, что в регионе будет вновь запущена программа круизного туризма.
«Мы видим большой интерес российских и зарубежных гостей к красотам нашего моря и побережья. Вместе с коллегами из Южно-Сахалинска и Петропавловска-Камчатского обсудили поэтапный план возобновления круизных рейсов», — подчеркнул губернатор Приморья.
Известно, что уже найден инвестор, который заявил о готовности зайти в Приморский край со своим флотом. Сейчас начинается работа по созданию инфраструктуры вдоль туристических маршрутов.
Олег Кожемяко является председателем комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Туризм» и отлично знает специфику регионов, по которым будут проходить маршруты круизных лайнеров. Это Приморский край, Камчатка, Сахалин и Курильские острова, где у Олега Кожемяко уже был опыт губернаторства. Благодаря колоссальному опыту, глава региона сможет запустить слаженную работу по восстановлению круизного туризма в Приморье, учитывая все нюансы.
В свою очередь, это положительно скажется и на Приморье, и на сфере российского туризма в целом — россияне смогут приобретать путёвки в России, следовательно, отрасль получит дополнительные средства для развития. Деньги останутся в экономике Приморья, а не уйдут за границу.
К слову, развитию туризма в регионе уделяется большое значение. Важным туристическим объектам и проектам уделяется внимание губернатора. Так, Олег Кожемяко проинспектировал строительство горнолыжного курорта «Арсеньев», посетил парк Минного городка, который сейчас реконструируют, а также анонсировал возвращение круизного туризма в регион. Власти выводят краевой туризм на новый уровень, и Приморье уже привлекает не только соотечественников из разных уголков России, но и гостей из стран Азиатско-Тихоокеанского региона.