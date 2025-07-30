В расписание иглинских электричек из Уфы внесли существенные изменения

В постоянный график пригородных поездов в сторону Иглино и Аши внесены серьёзные изменения. Это связано с оптимизацией маршрутов, пояснили «Башинформу» в БППК.
С 1 августа поезд № 6415 Тавтиманово — Дёма будет курсировать по вторникам, средам, четвергам и отправляться на 13 минут позже действующего расписания:
Тавтиманово (отпр. 14.16) — Дёма (приб. 15.36). При этом остановка в Тауше отменяется.
Поезд № 6422 Дёма — Аша с 4 августа по понедельникам будет выходить на 2 минуты раньше и меняет номер на 6428:
№ 6428 Дёма (отпр. 13.25) — Аша (приб. 15.42).
№ 6412 Дёма — Улу-Теляк по вторникам, средам, четвергам проследует на 2 минуты раньше действующего расписания:
Дёма (отпр. 13.25) — Улу-Теляк (приб.15.18).
Отменяются остановки Индустриальный парк, Чуваши, Голубой Карьер, Старая Кудеевка, 1691 км, 1696 км, Фаткулино — у поездов № 6412 Уфа — Улу-Теляк, № 6428 Дёма — Аша, № 6422 Дёма — Усть-Катав.