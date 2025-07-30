В расписание иглинских электричек из Уфы внесли существенные изменения

С 1 августа поезд № 6415 Тавтиманово — Дёма будет курсировать по вторникам, средам, четвергам и отправляться на 13 минут позже действующего расписания:

Тавтиманово (отпр. 14.16) — Дёма (приб. 15.36). При этом остановка в Тауше отменяется.