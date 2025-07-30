Приморцам объяснили, что произошло с мобильным интернетом

«Эта мера абсолютно вынужденная, это — купирование угрозы. Мы должны обеспечить безопасность жителей, безопасность наших детей», — заявил министр цифрового развития и связи Приморского края Андрей Клементьев, пишет PrimaMedia.
Региональное правительство 30 июля официально объяснило причины технических неполадок, затронувших абонентов всех мобильных операторов в различных районах края. По словам главы Минцифры региона, проводится настройка сетей связи с временным отключением диапазонов 3G и 4G.
Власти подчеркивают, что голосовая связь и SMS-сообщения продолжают функционировать в обычном режиме, включая вызовы экстренных служб. Жители могут пользоваться Wi-Fi сетями и проводным интернетом без ограничений. На улицах доступны публичные точки Wi-Fi платформы «Цифровое Приморье». Тестирование временных отключений мобильного интернета проводят все операторы связи в рамках общероссийских мер безопасности.
Ранее сообщалось о том, что в Приморье ввели налоговый эксперимент. Компании смогут вести всю отчетность в онлайн-сервисах.