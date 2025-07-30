Приморцам объяснили, что произошло с мобильным интернетом

Власти подчеркивают, что голосовая связь и SMS-сообщения продолжают функционировать в обычном режиме, включая вызовы экстренных служб. Жители могут пользоваться Wi-Fi сетями и проводным интернетом без ограничений. На улицах доступны публичные точки Wi-Fi платформы «Цифровое Приморье». Тестирование временных отключений мобильного интернета проводят все операторы связи в рамках общероссийских мер безопасности.