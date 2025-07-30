Telegraph: косатки-убийцы научились топить своих жертв

Напомним, косатка является самым крупным хищником семейства дельфиновых. Самцы достигают до десяти метров в длину и могут весить до десяти тонн. Они охотятся группами, демонстрируя сложную социальную организацию. Иногда эти млекопитающие проявляют внезапную агрессию по отношению к людям, хотя и не рассматривают их в качестве пищи. Известно, что в 1972 году группа косаток атаковала и затопила судно длиной 13 метров.