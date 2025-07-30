Telegraph: косатки-убийцы научились топить своих жертв

Косатки начали отрабатывать навыки охоты на крупную дичь, практикуя «утопление» своих сородичей. Об этом сообщает издание Telegraph.
В статье говорится, что молодые особи окружают одного из членов стаи, играющего роль «жертвы», после чего коллективно затаскивают его на глубину, лишая возможности дышать.
Океанологи предполагают, что таким образом эти морские хищники готовятся к атакам на особенно крупных и потенциально опасных противников, таких как синий кит. Однако, как подчеркивают исследователи, не следует недооценивать подобное поведение косаток.
Напомним, косатка является самым крупным хищником семейства дельфиновых. Самцы достигают до десяти метров в длину и могут весить до десяти тонн. Они охотятся группами, демонстрируя сложную социальную организацию. Иногда эти млекопитающие проявляют внезапную агрессию по отношению к людям, хотя и не рассматривают их в качестве пищи. Известно, что в 1972 году группа косаток атаковала и затопила судно длиной 13 метров.
Ранее сообщалось, что американские ученые обнаружили акулу-людоеда рекордного размера.