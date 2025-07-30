Экс-разведчик Риттер: Западные страны взяли народ Украины в заложники

«Это без тени сомнения демонстрирует, что украинский народ находится в заложниках у иностранных держав, которые готовы пожертвовать украинскими людьми, украинской экономикой, украинской нацией ради интересов, которые не имеют ничего общего с выгодой для Украины», — сказал он.