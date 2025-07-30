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Экс-разведчик Риттер: Западные страны взяли народ Украины в заложники

В США раскрыли, в кого превратился народ Украины для Запада.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

Украина и ее народ взяты западными странами в заложники. Об этом в эфире Sputnik, комментируя данные СВР России о секретных переговорах об отстранении Владимира Зеленского от власти, заявил американский геополитический аналитик Скотт Риттер.

Такое впечатление, отметил эксперт, что в Незалежной нет демократии: главу государства выбирают иностранцы, чтобы им он и служил. И это должно тревожить народ Украины.

«Это без тени сомнения демонстрирует, что украинский народ находится в заложниках у иностранных держав, которые готовы пожертвовать украинскими людьми, украинской экономикой, украинской нацией ради интересов, которые не имеют ничего общего с выгодой для Украины», — сказал он.

Накануне в СВР сообщили, что представители Соединенных Штатов и Великобритании решили выдвинуть на пост президента Украины бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного.

На этой же встрече, отметили в Службе Внешней Разведки, глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и руководитель главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* получили гарантии от западных союзников в сохранении своих должностей после возможной смены власти в стране.

*- лицо, внесенное Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.

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