Московский суд окончательно прекратил производство по иску Никиты Джигурды о признании права на наследство предпринимательницы Людмилы Браташ. Согласно судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, это решение связано с повторной подачей идентичного заявления, что запрещено законодательством.
Ранее в апреле 2023 года суд уже рассматривал аналогичный иск артиста, требовавшего признать его право собственности на имущество Браташ и обязать нотариуса выдать соответствующее свидетельство. После вступления того решения в силу Джигурда предпринял новую попытку, однако суд прекратил производство, сославшись на невозможность повторного рассмотрения тех же требований.
Предпринимательница Людмила Браташ, скончавшаяся в 2016 году, завещала часть имущества Джигурде и его супруге Марине Анисиной, с которыми ее связывали дружеские отношения. Однако другая наследница — родная сестра Браташ Светлана Романова — оспорила это распоряжение в суде и добилась признания своих прав на наследство.
Джигурда пытался обжаловать решение через Конституционный суд РФ, но получил отказ. Судебные разбирательства по этому делу продолжаются уже около десяти лет.
Прежде Джигурда заявил, что с гордостью воспринял введенные против него санкции. Для артиста лестно и приятно, что его персона представляет угрозу, какую бы то ни было, для преступного и нацистского режима Зеленского.