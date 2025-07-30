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Российских детей перестанут выпускать за границу по свидетельству о рождении

С января 2026 года российские дети смогут путешествовать по загранпаспорту.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Freepik

В России детей до 14 лет перестанут выпускать за границу по свидетельству о рождении. Для поездки им понадобится загранпаспорт. Соответствующий закон принят Госдумой.

До 20 января 2026 года родители еще смогут оформить выезд для своих детей в Абхазию, Беларусь, Южную Осетию, Киргизию и Казахстан по свидетельству о рождении. При этом эксперты из туротрасли советуют заранее подумать об оформлении загранпаспорта.

Документ ребенку по месту прописки сделают в течение месяца, а по месту фактического пребывания — в течение трех месяцев. Госпошлина за оформление составляет 3 тыс. рублей, пишет «Российская газета».