Российских детей перестанут выпускать за границу по свидетельству о рождении

В России детей до 14 лет перестанут выпускать за границу по свидетельству о рождении. Для поездки им понадобится загранпаспорт. Соответствующий закон принят Госдумой.
До 20 января 2026 года родители еще смогут оформить выезд для своих детей в Абхазию, Беларусь, Южную Осетию, Киргизию и Казахстан по свидетельству о рождении. При этом эксперты из туротрасли советуют заранее подумать об оформлении загранпаспорта.
Документ ребенку по месту прописки сделают в течение месяца, а по месту фактического пребывания — в течение трех месяцев. Госпошлина за оформление составляет 3 тыс. рублей, пишет «Российская газета».