Российских детей перестанут выпускать за границу по свидетельству о рождении

До 20 января 2026 года родители еще смогут оформить выезд для своих детей в Абхазию, Беларусь, Южную Осетию, Киргизию и Казахстан по свидетельству о рождении. При этом эксперты из туротрасли советуют заранее подумать об оформлении загранпаспорта.