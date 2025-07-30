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Губернатор Вячеслав Федорищев: у «Крыльев» нет задачи стать частным клубом

При этом руководитель Самарской области заявил, что важно привлекать в команду организации, которые будут развивать ее.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

При этом руководитель Самарской области заявил, что важно привлекать в команду организации, которые будут развивать ее.

Ранее писали, что бюджет «зелено-бело-синих» сейчас составляет 2,3 млрд рублей. Причем у волжан все еще остается задолженность перед компанией «РТ-Капитал» почти на миллиард рублей.

«Нет задачи стать частным клубом. Но есть цель — иметь больше 50% внебюджетного финансирования. К сожалению, сейчас не так много частных команд в российском футболе. Наша задача как учредителей “Крыльев” и друзей “Акрона” — поддерживать культуру частных клубов, давать предложения», — заявил Вячеслав Федорищев.

Пообещал озвучить их на международном форуме «Россия — спортивная держава». Он пройдет в губернии с 5-го по 7 ноября нынешнего года. На днях в центре Самары запустили обратный отсчет до старта мероприятия.

«Как областное правительство сохраним контроль над клубом. Неважно, с 51 или 20%. Важно, чтобы приходили компании, которые дадут возможность развиваться команде. Думаю, к завершению первой половины сезона увидите другие надписи на футболках. И самое главное, даже у информационных спекулянтов не возникнет вопросов», — объяснил губернатор «СЭ».

Ранее Вячеслав Федорищев рассказал, как идет работа по поиску партнеров и спонсоров для «зелено-бело-синих».

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