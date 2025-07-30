Автомобилисты могут получить штраф за молчание: о чем необходимо предупреждать ГАИ

Автовладельцев в России могут оштрафовать за несвоевременное сообщение об изменении адреса регистрации. Как пояснил автоюрист Лев Воропаев, если водитель не уведомит ГАИ о новом месте жительства в течение 10 дней, ему грозит наказание по статье 19.22 КоАП.
Размер штрафа составляет от 1500 до 2000 рублей. Однако, по словам юриста, сотрудники Госавтоинспекции редко применяют эту меру. Чаще всего к ответственности привлекают тех, кто оспаривает штрафы, ссылаясь на неполучение уведомлений из-за смены адреса. Воропаев подчеркнул, что автовладельцы обязаны сообщать в ГАИ о любых изменениях адреса регистрации.
Кроме того, в России ужесточили наказания за опасную езду, включая дрифтинг. Юрист Юрий Капштык отметил, что подобные действия на дорогах общего пользования нарушают закон. По его словам, дрифтинг запрещен даже ночью, когда дороги пусты. Для проведения таких мероприятий власти предоставляют специальные площадки, например, бывшие аэродромы или полигоны. Однако законодательство пока не регулирует проведение официальных соревнований по дрифтингу, и на дорогах такие маневры считаются опасной ездой.