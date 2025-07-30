Автомобилисты могут получить штраф за молчание: о чем необходимо предупреждать ГАИ

Кроме того, в России ужесточили наказания за опасную езду, включая дрифтинг. Юрист Юрий Капштык отметил, что подобные действия на дорогах общего пользования нарушают закон. По его словам, дрифтинг запрещен даже ночью, когда дороги пусты. Для проведения таких мероприятий власти предоставляют специальные площадки, например, бывшие аэродромы или полигоны. Однако законодательство пока не регулирует проведение официальных соревнований по дрифтингу, и на дорогах такие маневры считаются опасной ездой.