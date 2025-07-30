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Российских водителей предупредили о новом штрафе

В случае неуведомления ГАИ о смене регистрации автолюбителям может быть назначен штраф. Об этом сообщил автоюрист Лев Воропаев.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

Российских водителей предупредили о штрафе за неуведомление о смене регистрации.

В случае неуведомления ГАИ о смене регистрации автолюбителям может быть назначен штраф. Об этом сообщил автоюрист Лев Воропаев.

«В противном случае водителя могут привлечь к ответственности по статье 19.22 КоАП. Штраф составит 1,5−2 тысячи рублей», — передает слова автоюриста RuNews24.

Кроме того, Воропаев подчеркнул, что уведомить о смене регистрации нужно в течение 10 дней. А владельцы автомобилей, которые будут пытаться обжаловать штрафы, ссылаясь на неполучение уведомления из-за переезда, могут быть привлечены к ответственности. По закону они должны своевременно информировать ГИБДД о смене места жительства.