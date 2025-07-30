Российских водителей предупредили о новом штрафе

Кроме того, Воропаев подчеркнул, что уведомить о смене регистрации нужно в течение 10 дней. А владельцы автомобилей, которые будут пытаться обжаловать штрафы, ссылаясь на неполучение уведомления из-за переезда, могут быть привлечены к ответственности. По закону они должны своевременно информировать ГИБДД о смене места жительства.