Ректор СИБИТ Максим Родионов: «Негосударственные вузы станут сильнее»

Руководитель Сибирского института бизнеса и информационных технологий Максим Родионов поделился с журналистами «КП Омск» своим мнением о будущем негосударственных учебных заведений. Он также дал рекомендации абитуриентам и их родителям по выбору подходящего университета.
Максим Родионов принял участие в совещании Министерства науки и высшего образования РФ под руководством Валерия Фалькова. Главной темой обсуждения стала проблема качества образования в частных вузах. Ректор отметил неоднозначность происходящего, указывая на напряжение между частными вузами и министерством. Одним из поводов для беспокойства стало опасение Минобра по поводу возможного переизбытка выпускников по некоторым гуманитарным направлениям, выпускаемых частными учебными заведениями. Кроме того, обсуждалась проблема «вузов на три кабинета», которые могут заниматься недобросовестной деятельностью. Однако, как отметил Максим Родионов, на совещании присутствовали преимущественно представители сильных частных вузов с многолетним опытом работы.
«За последние годы произошло значительное сокращение числа негосударственных вузов в России. Если 20 лет назад их было более полутора тысяч, то сейчас осталось чуть больше трехсот», — рассказал Максим Родионов.
По его словам, явление «продажи дипломов» могло существовать до реформы высшего образования 2014 — 2018 годов, хотя прямых доказательств этому нет. Реформа привела к закрытию даже некоторых сильных частных вузов, однако выжившие заведения прошли жесткий отбор и показали свою устойчивость. Подробнее об этом можно узнать в телеграм-канале Максима Родионова.
«Мы переживаем интересное время. Очевидно, что результатом будет усиление негосударственного сектора. После всего того, что сейчас происходит, негосударственные вузы станут еще более мощными», — подчеркнул он.
Фото: пресс-служба СИБИТ.
При выборе вуза ректор рекомендует обращать внимание на несколько важных критериев. Во-первых, необходимо проверить наличие бессрочной лицензии и аккредитации на образовательные программы. Это гарантирует признание полученного образования государством. Во-вторых, стоит оценить репутацию вуза, состав преподавателей, отзывы выпускников и программы обучения.
«Рекомендую будущим студентам и их родителям просто прийти в интересующий их вуз лично. Например, в нашем вузе всегда для них открыты двери. И сразу все становится понятно», — добавил Максим Родионов.
Особое внимание стоит уделить практической направленности обучения. Лучшие частные вузы обеспечивают прохождение практики на предприятиях и в организациях, что значительно увеличивает шансы выпускников на успешное трудоустройство. Выбор вуза — это важный шаг, который определит дальнейшую жизнь человека. Абитуриентам и их родителям следует внимательно изучить всю доступную информацию и принять взвешенное решение.