Ректор СИБИТ Максим Родионов: «Негосударственные вузы станут сильнее»

Максим Родионов принял участие в совещании Министерства науки и высшего образования РФ под руководством Валерия Фалькова. Главной темой обсуждения стала проблема качества образования в частных вузах. Ректор отметил неоднозначность происходящего, указывая на напряжение между частными вузами и министерством. Одним из поводов для беспокойства стало опасение Минобра по поводу возможного переизбытка выпускников по некоторым гуманитарным направлениям, выпускаемых частными учебными заведениями. Кроме того, обсуждалась проблема «вузов на три кабинета», которые могут заниматься недобросовестной деятельностью. Однако, как отметил Максим Родионов, на совещании присутствовали преимущественно представители сильных частных вузов с многолетним опытом работы.