Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врачей наградят за операцию во время землетрясения на Камчатке

Врачей, проводивших операцию во время землетрясения на Камчатке, представят к госнаградам. Об этом в среду, 30 июля, сообщил губернатор региона Владимир Солодов.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

Врачей, проводивших операцию во время землетрясения на Камчатке, представят к госнаградам. Об этом в среду, 30 июля, сообщил губернатор региона Владимир Солодов.

Губернатор заявил, что поручил подготовить документы для представления к государственным наградам медиков онкологического диспансера, которые во время сильнейших толчков не прервали операцию, а сохранили хладнокровие и профессионализм.

— Такое мужество достойно самой высокой оценки. Спасибо медицинским работникам за преданность делу! — написал Солодов в своем Telegram-канале.

В Сети появились кадры, как сильное землетрясение застало врачей в Камчатском онкодиспансере во время операции. В региональном Минздраве отметили, что, несмотря на опасность, врачи сохранили спокойствие и до конца оставались рядом с пациентом.

30 июля на Камчатке было зафиксировано мощнейшее за последние 73 года землетрясение. По оценкам специалистов Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН, магнитуда сейсмического события, произошедшего 30 июля, достигла 8,7. Из-за землетрясения и цунами ввели в Северо-Курильском районе Сахалинской области в регионе ввели режим ЧС.