Врачей наградят за операцию во время землетрясения на Камчатке

Врачей, проводивших операцию во время землетрясения на Камчатке, представят к госнаградам. Об этом в среду, 30 июля, сообщил губернатор региона Владимир Солодов.
Губернатор заявил, что поручил подготовить документы для представления к государственным наградам медиков онкологического диспансера, которые во время сильнейших толчков не прервали операцию, а сохранили хладнокровие и профессионализм.
— Такое мужество достойно самой высокой оценки. Спасибо медицинским работникам за преданность делу! — написал Солодов в своем Telegram-канале.
В Сети появились кадры, как сильное землетрясение застало врачей в Камчатском онкодиспансере во время операции. В региональном Минздраве отметили, что, несмотря на опасность, врачи сохранили спокойствие и до конца оставались рядом с пациентом.
30 июля на Камчатке было зафиксировано мощнейшее за последние 73 года землетрясение. По оценкам специалистов Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН, магнитуда сейсмического события, произошедшего 30 июля, достигла 8,7. Из-за землетрясения и цунами ввели в Северо-Курильском районе Сахалинской области в регионе ввели режим ЧС.