Россиянам напомнили о важности сохранения документов о перелете при отмене рейса

С мая по июль текущего года российские аэропорты были вынуждены закрыться больше 260 раз из-за угрозы атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), о чем свидетельствуют данные Росавиации. В беседе с «Российской газетой» эксперты подсказали, что нужно делать в случае отмены рейса.
Как заметил эксперт в сфере туризма Альберт Бодокия, в случае внезапной отмены рейса следует незамедлительно обратиться к представителям авиакомпании или туристического оператора. Собеседник издания подчеркнул важность сохранения всех документов, а именно билетов, посадочных талонов и уведомлений об отмене полета.
Эксперт Алена Яковлева, в свою очередь, указала, что в таких ситуациях взаимодействие между туроператорами и турагентствами выстроено через систему call-центров и информационных служб. Она обратила внимание на то, что по сложившейся практике турагентства выступают в качестве связующего звена между пассажиром и перевозчиками, оказывая содействие в сборе необходимых документов для получения компенсации и информирования о доступных альтернативах. Собеседница издания указала, что соответствующая система позволяет оперативно реагировать на кризисные ситуации и минимизировать неудобства для туристов.
При этом Бодокия уточнил, что в случае отмены рейсов из-за атак БПЛА компенсации, как правило, не предусмотрены, поскольку эти ситуации находятся вне контроля перевозчика. В соответствии с действующими нормами законодательства, при отмене или задержке рейсов по причине обеспечения безопасности полетов пассажирам предусмотрена только одна форма компенсации, а именно полный возврат стоимости билета, даже невозвратных тарифов, добавил эксперт.
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