Россиянам напомнили о важности сохранения документов о перелете при отмене рейса

Эксперт Алена Яковлева, в свою очередь, указала, что в таких ситуациях взаимодействие между туроператорами и турагентствами выстроено через систему call-центров и информационных служб. Она обратила внимание на то, что по сложившейся практике турагентства выступают в качестве связующего звена между пассажиром и перевозчиками, оказывая содействие в сборе необходимых документов для получения компенсации и информирования о доступных альтернативах. Собеседница издания указала, что соответствующая система позволяет оперативно реагировать на кризисные ситуации и минимизировать неудобства для туристов.