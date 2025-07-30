Природные парки Камчатки на время закрыли от туристов

В целях безопасности закрыто южное направление, за исключением Дачных источников и водопада Спокойный; на экструзии Верблюд отмечено частичное разрушение тропы. Кроме того, временно ограничен доступ к вулкану Горелый, каньону Опасный, подножию Мутновского вулкана и пещерам Горелого. Также не рекомендуется посещать вулканы Авачинский, Козельский и экструзию Верблюд из-за угрозы камнепадов.