Природные парки Камчатки на время закрыли от туристов

На Камчатке сейчас находится около 7−8 тысяч туристов (архивное фото).
На Камчатке временно ограничили посещение природных парков из-за землетрясения в регионе. Об этом сообщил пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Артур Абдюханов URA.RU.
«Сеть природных парков “Вулканы Камчатки” вводит временные ограничения на посещение ряда туристических маршрутов в связи с повышенной сейсмической активностью в регионе», — рассказал Абдюханов URA.RU. Он отметил, что на текущий момент информации о жалобах и пострадавших туристах не поступало.
В целях безопасности закрыто южное направление, за исключением Дачных источников и водопада Спокойный; на экструзии Верблюд отмечено частичное разрушение тропы. Кроме того, временно ограничен доступ к вулкану Горелый, каньону Опасный, подножию Мутновского вулкана и пещерам Горелого. Также не рекомендуется посещать вулканы Авачинский, Козельский и экструзию Верблюд из-за угрозы камнепадов.
Туроператоры корректируют маршруты с учетом новых ограничений и поддерживают связь с группами на маршрутах. На Камчатке сейчас находится около 7−8 тысяч туристов. Им настоятельно рекомендуется следовать указаниям властей и следить за обновлениями.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕКак спастись во время землетрясения и что делать после него.
Утром на Камчатке произошло мощное землетрясение магнитудой 8,5, после которого в регионе продолжается серия афтершоков. В результате сейсмических толчков частично обрушился потолок в аэропорту Елизово, а несколько рейсов были перенесены и задержаны.