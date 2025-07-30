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Юрий Слюсарь показал кадры с последствиями ночной атаки в Сальске

С жильцами пострадавших от атаки БПЛА домов пообщался Юрий Слюсарь.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь обнародовал кадры в своем телеграм-канале с места ночной атаки беспилотников по Сальску, в результате которой погибли три человека — мирный житель и два сапера.

Юрий Слюсарь посетил пострадавший многоквартирный дом, где лично пообщался с жильцами. По предварительным данным, повреждения получили 54 квартиры, где во многих выбиты окна. Также пострадали 11 частных домов, десять многоквартирных зданий, несколько нежилых объектов и два автомобиля.

Для оперативной помощи пострадавшим созданы несколько рабочих групп муниципальной комиссии. Перед ними поставлена задача в течение трех дней завершить обследование всех повреждений и в двухнедельный срок произвести выплаты компенсаций за утраченное имущество.

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