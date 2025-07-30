Fox: на Земле пройдет метеоритный дождь после столкновения астероида и Луны

Ученые из Университета Западного Онтарио и Университета Атабаска в Канаде при помощи космического телескопа Джеймса Уэбба изучили астероид YR4 и пришли к выводу, что он может врезаться в Луну с вероятностью в 4%, это может спровоцировать метеоритный дождь на Земле, передает телеканал Fox Weather.