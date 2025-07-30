Fox: на Земле пройдет метеоритный дождь после столкновения астероида и Луны

Ученые из Университета Западного Онтарио и Университета Атабаска в Канаде при помощи космического телескопа Джеймса Уэбба изучили астероид YR4 и пришли к выводу, что он может врезаться в Луну с вероятностью в 4%, это может спровоцировать метеоритный дождь на Земле, передает телеканал Fox Weather.
Согласно исследованию, если астероид врежется в Луну, на ней появится кратер диаметром более полумили (1 км). По словам экспертов, это станет самым масштабным столкновением примерно за 5000 лет.
«Образовавшийся метеорный поток может длиться несколько дней и быть впечатляющим, хотя количество видимых метеоров несколько приглушается низкой скоростью входа в атмосферу», — говорится в заявлении исследовательской группы.
Уточняется, что столкновение может произойти в 2032 году. Больше всего от него может пострадать Южное полушарие Земли.
Кроме того, метеориты могут повредить спутники на орбите нашей планеты.
Ранее ученые выявили на Земле два новых сезона, угрожающих человечеству.