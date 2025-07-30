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Лимаренко: Власти оценят ущерб после землетрясения на Камчатке в течение недели

Власти Сахалинской области оценят материальный ущерб после мощного землетрясения.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

В течение недели власти Сахалинской области проведут на Камчатке общую оценку материального ущерба, причиненного мощным ночным землетрясением. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава региона Валерий Лимаренко.

Руководитель добавил также, что жертв и разрушений после землетрясения и трех волн цунами в Сахалинской области, по счастью, нет.

«Жертв и разрушений нет. Это главное», — заключил он.

30 июля 2025 года Камчатский край и прилегающие регионы потрясло одно из сильнейших землетрясений за последние десятилетия. Магнитуда толчков, по уточненным данным, достигла 8,7, что делает это событие уникальным для региона. Землетрясение вызвало угрозу цунами, эвакуацию населения и локальные разрушения.