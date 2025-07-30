Лимаренко: Власти оценят ущерб после землетрясения на Камчатке в течение недели

В течение недели власти Сахалинской области проведут на Камчатке общую оценку материального ущерба, причиненного мощным ночным землетрясением. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава региона Валерий Лимаренко.
Руководитель добавил также, что жертв и разрушений после землетрясения и трех волн цунами в Сахалинской области, по счастью, нет.
«Жертв и разрушений нет. Это главное», — заключил он.
30 июля 2025 года Камчатский край и прилегающие регионы потрясло одно из сильнейших землетрясений за последние десятилетия. Магнитуда толчков, по уточненным данным, достигла 8,7, что делает это событие уникальным для региона. Землетрясение вызвало угрозу цунами, эвакуацию населения и локальные разрушения.