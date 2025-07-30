Иски против муниципальной реформы в Красноярском крае объединили в одно дело

Суд Красноярского края объединил пять дел, касающихся отмены реформы местного самоуправления, в одно производство. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».
Ранее иски рассматривались отдельно, однако теперь все разбирательства будут проходить в рамках общего иска. В числе истцов — Алексей Аксютенко, Вера Берзина, Кристина Кочкина, райсовет Сухобузимского района и 20 жителей региона.
Первое заседание по объединенному делу назначено на 19 августа 2025 года.
Напомним, что закон о реформе местного самоуправления в Красноярском крае был подписан в конце мая текущего года и вступил в силу примерно через месяц. Он предусматривал ликвидацию самостоятельных муниципалитетов на уровне сел и поселков, а также административное объединение ряда районов в новые муниципальные округа.