Иски против муниципальной реформы в Красноярском крае объединили в одно дело

Напомним, что закон о реформе местного самоуправления в Красноярском крае был подписан в конце мая текущего года и вступил в силу примерно через месяц. Он предусматривал ликвидацию самостоятельных муниципалитетов на уровне сел и поселков, а также административное объединение ряда районов в новые муниципальные округа.