Иркутск примет эстафету Всероссийского забега «От Победы к Победе!»

Затем забег продолжится по территории КНР. На мосту через реку Амур, соединяющем Благовещенск с Хэйхэ, участники забега передадут в торжественной обстановке Огонь Победы китайским друзьям. После этого эстафета продолжится по территории провинций, где шли бои с японскими милитаристами. Завершится акция 3 сентября в двух городах: Южно-Сахалинске и Пекине.