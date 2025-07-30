Иркутск примет эстафету Всероссийского забега «От Победы к Победе!»

В 2025 году страна отмечает два величайших юбилея: 9 Мая — 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 3 сентября — 80-летие Победы во Второй мировой войне. Всероссийский забег посвящен этим памятным датам.
Маршрут проходит через 31 город в 25 регионах России. Забег стартовал 24 июня в Москве у стен Кремля, где состоялась торжественная церемония зажжения и передачи участникам частички Вечного огня.
Профессиональные спортсмены и любители бега пронесут Священный Огонь Победы через всю страну. На центральных воинских мемориалах городов участники зажгут Свечи Памяти в честь павших защитников Родины.
Иркутяне 16 августа смогут принять участие в забеге в онлайн- и офлайн-формате. Желающим участвовать необходимо зарегистрироваться на сайте. Маршрут эстафеты разделен на равные участки протяженностью пять километров, сообщает пресс-служба администрации города.
Формат онлайн-забега позволяет всем желающим самостоятельно по своему расписанию и режиму совершать пробежки на произвольные дистанции в свободном темпе. Затем необходимо внести результаты в раздел «Ваши забеги» в личном кабинете. Допускается внесение произвольного количества результатов пробежек.
Затем забег продолжится по территории КНР. На мосту через реку Амур, соединяющем Благовещенск с Хэйхэ, участники забега передадут в торжественной обстановке Огонь Победы китайским друзьям. После этого эстафета продолжится по территории провинций, где шли бои с японскими милитаристами. Завершится акция 3 сентября в двух городах: Южно-Сахалинске и Пекине.